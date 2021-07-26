26 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Canlı yayındaki muhabire motosiklet böyle çarptı

Canlı yayındaki muhabire motosiklet böyle çarptı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.07.2021 22:08
Mısır’da bir televizyon kanalında canlı yayın sırasında muhabire motosiklet çarptı. Kaza sonrası canlı yayın bağlantısı kanal tarafından kesildi.

Mısır'da trafikte canlı yayın yapan muhabire motosiklet çarptı.

Trafik durumu hakkında canlı yayın bağlantısı yapan muhabir çarpmanın etkisi ile mikrofonunu yere düşürürken, kazada hafif şekilde yaralandı.

Kazanın ardından canlı yayın bağlantısı kanal tarafından kesildi.

Motosiklet sürücüsünün ise muhabire çarpması ile yere düştüğü görülürken, sürücünün de kazada hafif yaralandığı bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı yayındaki muhabire motosiklet çarptı
Canlı yayındaki muhabire motosiklet çarptı
ABD'den flaş yardım! Onlarca araç verdi
ABD'den flaş yardım! Onlarca araç verdi
Felaketler peş peşe geliyor
Felaketler peş peşe geliyor
Halk parlamento önüne eylemde!
Halk parlamento önüne eylemde!
Tunus'ta darbenin arkasında kim var?
Tunus'ta darbenin arkasında kim var?
AK Parti'den Tunus'taki darbeye tepki!
AK Parti'den Tunus'taki darbeye tepki!
Rum Kesimi'nden küstah tehdit!
Rum Kesimi'nden küstah tehdit!
İsrail savaş uçakları Gazze’yi vurdu
İsrail savaş uçakları Gazze’yi vurdu
Meteor geceyi gündüze çevirdi! O anlar kamerada
Meteor geceyi gündüze çevirdi! O anlar kamerada
Bir anda ortaya çıktı! Göz gözü görmedi
Bir anda ortaya çıktı! Göz gözü görmedi
Aç kalan fil mutfak duvarını kırdı
Aç kalan fil mutfak duvarını kırdı
Deniz platformu yan yattı
Deniz platformu yan yattı
Daha Fazla Video Göster