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Cambridge Camii mimarisi ile ilgi odağı oldu

A Haber
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Giriş: 13.10.2021 15:46
Başkan Erdoğan'ın 2019 yılında açılışını yaptığı Avrupa'nın ilk çevre dostu cami olan Cambridge Merkez Camii, İngiltere'nin en prestiji mimari ödülüne aday oldu. Cami ayrıca Kraliyet İngiliz Mimarlar Enstitüsüne aday olan ilk cami olma özelliği taşıyor. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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Cambridge Camii mimarisi ile ilgi odağı oldu
Cambridge Camii mimarisi ile ilgi odağı oldu
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