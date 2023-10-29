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Buz hokeyi maçında feci ölüm! Rakibinin pateni boynunu kesti…

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Giriş: 29.10.2023 15:13
İngiliz profesyonel buz hokeyi kulübü Nottingham Panthers'ta forma giyen Adam Johnson, maç sırasında rakibin pateninin boynuna çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
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Buz hokeyi maçında feci ölüm
Buz hokeyi maçında feci ölüm
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