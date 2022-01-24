24 Ocak 2022, Pazartesi
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Burkina Faso'da ordu yönetime el koydu! Türk Dışişleri Bakanlığından ilk mesaj
Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'da darbe girişiminde bulunulduğu ve Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'nin alıkonulduğuna ilişkin haberlerin derin endişeyle karşılandığını açıkladı. Bu açıklama sonrası Burkina Faso'da ordu, hükümeti feshettiğini ve yönetime el koyduğunu duyurdu.