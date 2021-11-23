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Bulgaristan'da yanan otobüsün İstanbul'daki görüntüleri ortaya çıktı!

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Giriş: 23.11.2021 13:42
Bulgaristan'da bir otoyolda gece yarısı alev alan otobüste 46 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'dan hareket eden otobüste 53 kişinin bulunduğunu belirtildi. Tur otobüsünün Esenler'de bir otelden hareket ettiği belirlendi. Otobüse yolcuların binmesi ve aracın hareket etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
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