Bulgaristan'da sel felaketi: 3 ölü
Bulgaristan’da sel felaketi: 3 ölü

Bulgaristan'da sel felaketi: 3 ölü

Giriş: 04.10.2025 13:47
Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısında şiddetli yağışlar, seli beraberinde getirdi. Araçlar denize sürüklenirken, evleri, otelleri ve kamp alanları sular altında kaldı. Birçok kasabada acil durum ilan edildi. Bulgaristan İçişleri Bakanı Daniel Mitov, Burgaz iline bağlı sahil belgesi Elenite'de 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Mitov, ölenlerden 2'sinin çalışmalara katılan kurtarma görevlisi olduğunu, diğerinin ise bir binanın bodrum katını su basması sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti. Ayrıca kayıp kişileri aramak ve tahliye çalışmalarına yardımcı olmak için Bulgar donanmasından özel ekipler görevlendirildi.
