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Bulgaristan'da otobüs faciası! 46 yolcu yanarak can verdi

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Giriş: 23.11.2021 08:13
Bulgaristan'da Sofya yakınlarında Kuzey Makedonya plakalı bir otobüs Struma Otoyolu'nda yerel saat gece 2'de aniden infilak ederek alev aldı. İlk belirlemelere göre araçta aralarında 12 çocuğunda bulunduğu 46 kişi yanarak can verdi, 7 kişi Sofya'daki Pirigov Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bulgaristan’da otobüs faciası! 46 yolcu yanarak can verdi
Bulgaristan'da otobüs faciası! 46 yolcu yanarak can verdi
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