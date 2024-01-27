27 Ocak 2024, Cumartesi
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Bu yıl dünya seçimleri konuşacak!
Dünya ocak ayında Tayvan ile başlayan ve kasım ayında gözlerin çevrildiği ABD Başkanlık seçimlerine kadar devam edecek bir seçim sürecine sahne olacak. Dünya nüfusunun yüzde 41'ini temsil eden ülkelerdeki seçmenler bu yıl yeni bir lider seçme şansına sahip olacak. Ancak bunlar arasında öyle ülkeler var ki, yalnızca kendi ülkelerinin değil, başka ülkelerin de kaderlerini belirleyecek. İşte 2024'ün en önemli seçimleri A Haber ekranlarında...