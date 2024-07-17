17 Temmuz 2024, Çarşamba
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Brüksel ve Budapeşte arasında ipler gerildi! Macaristan'dan ab dönem başkanlığı geri mi alınacak?
Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Avrupa Birliği Dönem Başkanı olarak Rusya ve Çin'i ziyaret etmesi Avrupa Birliğini karıştırdı. Karşılıklı sert açıklamalar var. Avrupa Birliği tarihinde ilk kez yaşanan gerilimde son durumu A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.