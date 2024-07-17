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Brüksel ve Budapeşte arasında ipler gerildi! Macaristan'dan ab dönem başkanlığı geri mi alınacak?

Brüksel ve Budapeşte arasında ipler gerildi! Macaristan'dan ab dönem başkanlığı geri mi alınacak?

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 17.07.2024 15:34
Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Avrupa Birliği Dönem Başkanı olarak Rusya ve Çin'i ziyaret etmesi Avrupa Birliğini karıştırdı. Karşılıklı sert açıklamalar var. Avrupa Birliği tarihinde ilk kez yaşanan gerilimde son durumu A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.
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