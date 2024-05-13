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Brezilya'da sel felaketi! Son durumu A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.05.2024 15:56
Brezilya tarihinin en büyük sel felaketlerinden birini yaşıyor. Şiddetli yağışların yol açtığı sellerle yaşamını yitirenlerin sayısı 144'e ulaştı. En az 125 kişi de kayıp. Ülkedeki son durumu İş İnsanı Umut Eker A Haber canlı yayınında anlattı.
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Son durumu A Haber’de anlattı
Son durumu A Haber'de anlattı
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