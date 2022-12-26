26 Aralık 2022, Pazartesi
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Borcunu ödememek için ölü taklidi yaptı! Sahte trafik kazası geçirdi kefene bile girdi
Endonezya'da bir kadın borcundan kaçmak için akılalmaz bir yöntem seçti. Kendisine trafik kazasında ölmüş süsü veren kadın durumu daha da abarttı kefene girdi. Sosyal medyadan da o görüntülerini paylaşarak borçlu olduğu kişileri kandırmaya çalıştı. Kızının sosyal medya hesabından kendi ölüm haberini paylaştı. Sahte bir cenaze yeri bile uydurdu. Olay ise adı açıklanmayan "ölü" kadının kızının daha sonra gerçeği itiraf etmesiyle ortaya çıktı.