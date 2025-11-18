Birleşmiş Milletler’den Gazze planına onay! Trump’tan teşekkür paylaşımı

Dünyanın gözü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısındaydı. ABD'nin hazırladığı Gazze planı, konseyde 13 oy ile kabul edildi. Ancak Hamas; tasarının İsrail'in savaşla gerçekleştiremediği hedefleri gerçekleştirecek bir mekanizmayı dayattığını belirterek karşı çıktı. ABD Başkanı Donald Trump ise kararın kabulünün ardından sosyal medya üzerinden aralarında da Türkiye'nin de bulunduğu Gazze barışının garantör ülkelerine teşekkür etti.

