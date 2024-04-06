06 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Birleşik Arap Emirlikleri'nin gözde kenti: Dubai!

Birleşik Arap Emirlikleri'nin gözde kenti: Dubai!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.04.2024 19:15
Birleşik Arap Emirlikleri’nin görkemli kenti Dubai, Orta Doğu'nun turistik açıdan en çok ilgi uyandıran şehirleri arasında yer alıyor. A Haber ekibinden Farah Uçucu, dünyaca ünlü festivallere, kültürel ve sportif aktivitelere ev sahipliği yapan Dubai’ye gitti. Şehrin en popüler noktalarını bizler için görüntüledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
BAE’nin gözde kenti: Dubai!
BAE'nin gözde kenti: Dubai!
Kadir gecesi Mescid-i Aksa’da teravih namazı!
Kadir gecesi Mescid-i Aksa'da teravih namazı!
ADB ve Rusya arasında Ukrayna restleşmesi!
ADB ve Rusya arasında Ukrayna restleşmesi!
Futbol sahasına yıldırım düştü
Futbol sahasına yıldırım düştü
Milyonluk soygun! Çatıdan girdiler...
Milyonluk soygun! Çatıdan girdiler...
Gökdelen depremden nasıl etkilenmedi?
Gökdelen depremden nasıl etkilenmedi?
Rehine yakınları Meclis’i bastı!
Rehine yakınları Meclis’i bastı!
Almanya’yı 20 bin fille tehdit!
Almanya’yı 20 bin fille tehdit!
80 STK’dan ABD’ye etnik temizlik suçlaması
80 STK’dan ABD’ye etnik temizlik suçlaması
Japonya’da 6 büyüklüğünde deprem
Japonya’da 6 büyüklüğünde deprem
Fransız askerler Ukrayna’ya mı konuşlanıyor?
Fransız askerler Ukrayna’ya mı konuşlanıyor?
Tahran’dan intikam yemini!
Tahran’dan intikam yemini!
Daha Fazla Video Göster