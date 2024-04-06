Birleşik Arap Emirlikleri'nin gözde kenti: Dubai!

Birleşik Arap Emirlikleri’nin görkemli kenti Dubai, Orta Doğu'nun turistik açıdan en çok ilgi uyandıran şehirleri arasında yer alıyor. A Haber ekibinden Farah Uçucu, dünyaca ünlü festivallere, kültürel ve sportif aktivitelere ev sahipliği yapan Dubai’ye gitti. Şehrin en popüler noktalarını bizler için görüntüledi.

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