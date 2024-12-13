Bir mahkumun gözünden Esad hapishanesi: Asker içeri girdiğinde birini öldürmeden dışarı çıkmazdı!

Suriye'de casusluk yaptığı iddiasıyla Şam'daki hapishanede 21 yıl tutuklu kalan ve 2016'da serbest bırakılan Riyad Avlar, kurucularından olduğu Sednaya Hapishanesi'ndeki Tutuklular ve Kayıp Kişiler Derneğindeki faaliyetleri ve işkence görenlerin anılarını yazdığı kitapla yaşananları unutturmamaya çalışıyor. Avlar, "Demir kapıları görünce o anları hatırladım. İşkenceler aklıma geldi. Biz topluma karışsak da hala o travmayı yaşıyoruz." ifaelerini kullandı.

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