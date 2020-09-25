Bir fincan kahve 625 TL

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Queens of Mayfair adlı kafede bir bardağı 64 sterline yani yaklaşık 625 TL’ye kahve satılıyor. A Haber ekibi de o kafeye gitti ödüllü kahvenin tadına baktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Queens of Mayfair adlı kafede bir bardağı 64 sterline yani yaklaşık 625 TL'ye kahve satılıyor. A Haber ekibi de o kafeye gitti ödüllü kahvenin tadına baktı.

Bildiğiniz tüm kahvelerini unutun çünkü bu kahve diğerlerinden çok farklı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın en lüks mekanlarından Mayfair'de bulunan bu kahve tam 64 sterline yani yaklaşık 625 TL'ye bir fincan kahve satıyor.

ETİYOPYA'DAN GELEN KAHVE LEZZETİ

Özel kahve her yıl düzenlenen 'cup of excellence' yani mükemmelik fincanı adlı yarışmadan da en büyük ödülle döndü.

Londra'nın tanınmış iş insanlarından Hüseyin Özer de Mayfair kraliçesi adlı kafenin müşterilerinden biri. Özer, "Beğendiğim bir kahve zaten. Kokusundan belli. Mükemmel bir kahve" ifadelerini kullandı.