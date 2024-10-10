10 Ekim 2024, Perşembe
A HABER VİDEO
Haberler Dünya Videoları
Beyrut'tan tahliye edilen vatandaşlar yurda döndü! Tahliye edilen vatandaşlar A Haber'e konuştu: Devletimizin yardımı ile buradayız!

Beyrut'tan tahliye edilen vatandaşlar yurda döndü! Tahliye edilen vatandaşlar A Haber'e konuştu: Devletimizin yardımı ile buradayız!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.10.2024 22:03
İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından bölgede bulunan Türk vatandaşları için devlet harekete geçti. Bölgeden tahliye edilen Türk vatandaşlarının Lübnan’dan tahliyesini gerçekleştiren Deniz Kuvvetlerine ait TCG Bayraktar gemisi, Mersin Limanı’na geldi. O anları A Haber ekipleri görüntüledi. Tahliye edilen vatandaşlar ilk duygularını A Haber' e anlattı. Büşra Gülbaba, "Zor bir süreçten geçtik. Mahsur kaldık. Tahliye talebinde bulunduk. Devletimizin yardımıyla tahliye edildik." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tahliye edilen vatandaşlar A Haber’de: Devletimizin yardımı ile buradayız!
Tahliye edilen vatandaşlar A Haber'de: Devletimizin yardımı ile buradayız!
Terör devleti İsrail’den Beyrut merkeze saldırı!
Terör devleti İsrail’den Beyrut merkeze saldırı!
A Haber vurulan Beyrut merkezinde!
A Haber vurulan Beyrut merkezinde!
A Haber ekiplerine canlı yayında saldırı!
A Haber ekiplerine canlı yayında saldırı!
120 bin silahlı İsrailli sivil terörist!
120 bin silahlı İsrailli sivil terörist!
Rusya Odessa’yı böyle vurdu
Rusya Odessa’yı böyle vurdu
ABD’de Milton alarmı!
ABD’de Milton alarmı!
Milton Kasırgası sebebiyle ABD tahliye!
Milton Kasırgası sebebiyle ABD tahliye!
Aktivistler İngiltere’de Picasso tablosunu hedef aldı!
Aktivistler İngiltere’de Picasso tablosunu hedef aldı!
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Suudi Arabistan’da!
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Suudi Arabistan’da!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hırvatistan’da!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hırvatistan’da!
Selçuk Bayraktar’a Kırgızistan’dan devlet nişanı
Selçuk Bayraktar'a Kırgızistan'dan devlet nişanı
Daha Fazla Video Göster