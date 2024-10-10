10 Ekim 2024, Perşembe
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Beyrut'tan tahliye edilen vatandaşlar yurda döndü! Tahliye edilen vatandaşlar A Haber'e konuştu: Devletimizin yardımı ile buradayız!
İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından bölgede bulunan Türk vatandaşları için devlet harekete geçti. Bölgeden tahliye edilen Türk vatandaşlarının Lübnan’dan tahliyesini gerçekleştiren Deniz Kuvvetlerine ait TCG Bayraktar gemisi, Mersin Limanı’na geldi. O anları A Haber ekipleri görüntüledi. Tahliye edilen vatandaşlar ilk duygularını A Haber' e anlattı. Büşra Gülbaba, "Zor bir süreçten geçtik. Mahsur kaldık. Tahliye talebinde bulunduk. Devletimizin yardımıyla tahliye edildik." ifadelerini kullandı.