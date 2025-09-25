Beyaz Saray’da tarihi zirve, tarihi kareler!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaklaşık 2 saat 18 dakika süren görüşmede bir araya geldi. Yayınlanan yeni fotoğraflarda iki liderin oldukça mutlu olduğu dikkat çekti. ABD Başkanı Trump’ın yakasında ise F-35 rozeti görüldü. Görüntüler, zirvenin samimi ve dostane bir ortamda geçtiğini ortaya koyuyor.

