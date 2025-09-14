Berlin’de on binler “Gazze’de soykırımı durdurun” dedi

Almanya'nın başkenti Berlin’de tarihi Brandenburg Kapısı önünde binlerce kişi İsrail’in Gazze’deki saldırılarını protesto etti. Göstericiler, Alman hükümetinin İsrail’e silah desteğine tepki göstererek “Bomba yerine diplomasi” ve “Filistin özgür olacak” pankartları taşıdı. Etkinliğe katılan BSW lideri Sahra Wagenknecht, “Her savaş bir suçtur, kim Ukrayna için ağlayıp Gazze’ye sessiz kalıyorsa merhameti yoktur” diyerek çifte standardı eleştirdi. Wagenknecht, Almanya’nın İsrail’e silah sağlamaya devam ederek savaşın suç ortağı olduğunu söyledi. Gösteriye Alman sanatçılar da katılırken, Pink Floyd’un kurucularından Roger Waters video mesajla destek verdi. Organizatörler katılımın 20 bin olduğunu açıklarken, polis sayıyı 12 bin olarak duyurdu.

