02 Eylül 2022, Cuma
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Berlin karanlıkta! Almanya'da sembol yapılar ışıksız kaldı
Rusya'nın vanayı kısmasıyla enerji krizi patlak veren Almanya'da, kışa hazırlık için tasarruf önlemleri sıkılaştırıldı. Daha önce Berlin'deki simge yapıların ışıklarını söndürme kararı alan hükümet, başkentteki tabela ve heykellerin de ışıklarının kapatılmasına karar verdi. Düzenleme, kamu binalarının ısıtılmasına yönelik bir kısıtlamayı da beraberinde getirdi.