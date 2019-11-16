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16.11.2019

Benzine zam İran sokaklarını karıştırdı! Gösterilerde ölü ve yaralılar var |Video

İran genelinde dün başlayan akaryakıt zammı protestoları devam ediyor. Trafikte sürücüler zamları kontak kapatarak protesto ediyor. İran medyası, Sircan kentinde protestocuların bir akaryakıt istasyonunu ateşe vermeye çalıştığını ve çıkan arbedenin sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İran'da yaşanan olaylarla ilgili son dakika gelişmelerini Ekber Karabağ A Haber canlı yayınında anlattı.

İran'da akaryakıta yapılan zamlar sonrasında başlayan gösteriler devam ediyor. Sircan kentindeki gösterilerde 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran genelinde dün başlayan akaryakıt zammı protestoları devam ediyor. Trafikte sürücüler zamları kontak kapatarak protesto ediyor. İran medyası, Sircan kentinde protestocuların bir akaryakıt istasyonunu ateşe vermeye çalıştığını ve çıkan arbedenin sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

BENZİNE YÜZDE 300 ZAM

Göstericilerin birçok büyük kentte araçları yakarak barikat kurdukları ve polisle çatıştıkları belirtildi. İran Hükümetinin Cuma günü aldığı kararla, akaryakıt satışına kota konmuş ve fiyatlarda artışa gidilmişti. Satılan ilk 60 litre akaryakıtta fiyat yüzde 50 artırılarak bin tümenden (50 kuruş), bin 500 tümene (75 kuruş) çıkartılırken, araç başına bir ay içinde 60 litreden fazla akaryakıt alınması durumunda fiyat yüzde 300 artarak litre başına 3 bin tümen (1,5 TL) olarak belirlendi.

RUHANİ AÇIKLAMA YAPTI

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün yaptığı açıklamada, ülkedeki ekonomik krize rağmen zamdan elde edilecek gelirden pay alma niyetinde olmadığını belirterek; akaryakıt zammından ekonomik sıkıntı yaşayanlar başta olmak üzere İran halkının fayda sağlayacağını aktardı.

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