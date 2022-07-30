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Beninli bakanın Macron'un dokunduğu omzunu silkelemesi gündem oldu

İHA
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Giriş: 30.07.2022 14:17
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Afrika ziyaretinin ikinci durağı olan Benin'de, Benin Dışişleri Bakanı Aurelien Agbenonci ile arasında ilginç bir olay yaşandı. Benin Devlet Başkanı Patrice Talon ile konuştuğu esnada Agbenonci'yi de yanlarına çağıran Macron, Agbenonci'ni omzuna dokundu. Macron'un temasının ardından Agbenonci'nin omzunu silkelediği anlar ise sosyal medyada çok konuşuldu.
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