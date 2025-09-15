15 Eylül 2025, Pazartesi

Belgeselleri aratmayan görüntüler! Osher Yağmur Ormanı'ndaki farklı türler ziyaretçilerin ilgi odağı
Belgeselleri aratmayan görüntüler! Osher Yağmur Ormanı’ndaki farklı türler ziyaretçilerin ilgi odağı

Belgeselleri aratmayan görüntüler! Osher Yağmur Ormanı'ndaki farklı türler ziyaretçilerin ilgi odağı

Giriş: 15.09.2025 10:56
ABD’nin California eyaletindeki San Francisco şehrinde bulunan California Bilimler Akademisi’nin, çeşitli tropikal ekosistemleri sunan sergi alanı Osher Yağmur Ormanı’ndaki farklı türler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
