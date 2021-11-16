16 Kasım 2021, Salı
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Belarus – Polonya sınırında gerginlik! Son durumu bölgeden aktardı: Tam bir insanlık dramı yaşanıyor
Son dakika dünya haberleri... Sınıra yığılan göçmenlere Polonya tarafından müdahale ediliyor. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, gelişmeleri canlı yayında aktardı. Kişiyev, “Maalesef tam bir insanlık dramı yaşanıyor. Göçmenler ile Polonyalı askerler arasında gerilim tırmanırken Polonyalı askerlerin göçmenlere tazyikli su ve gaz sıkarak müdahale ettiği ve hatta sis bombası attığı bildirildi. Şu anda Belarus’ta hava sıcaklığının -8 derece olduğu dikkate alınırsa böyle bir havada insanlara su sıkılması tam bir facia. Önümüzdeki günlerde sıcaklığın -10’ların da altına düşmesi beklenirken yaklaşık 3 bin göçmen böyle zor şartlarda Belarus ile Polonya arasındaki sınır kapısında sıkışıp kalmış durumda.” ifadelerini kullandı.