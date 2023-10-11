BBC'nin yanlı tutumuna Filistinli elçiden tepki: 48 saatte olanları Filistin 70 yıldır yaşıyor

Filistin'in İngiltere Büyükelçisi Husam Zomlot, BBC televizyonunda katıldığı programda, sunucunun taraflı sorularıyla karşılaştı. Sunucuya sert tepki gösteren Filistinli Büyükelçi Zomlot "İsrailli bir yetkiliden ne zaman kendi halkını kınamasını istediniz?" dedi.

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