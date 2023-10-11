11 Ekim 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
BBC'nin yanlı tutumuna Filistinli elçiden tepki: 48 saatte olanları Filistin 70 yıldır yaşıyor
Filistin'in İngiltere Büyükelçisi Husam Zomlot, BBC televizyonunda katıldığı programda, sunucunun taraflı sorularıyla karşılaştı. Sunucuya sert tepki gösteren Filistinli Büyükelçi Zomlot "İsrailli bir yetkiliden ne zaman kendi halkını kınamasını istediniz?" dedi.