BBC Gazze'deki yıkımı görüntüledi! "Kontrollü habercilik" için gazeteciler Gazze'de

İsrail, Gazze’ye ilk kez bir gazeteci grubunun girişine izin verdi. Soykırım askerlerinin kontrolünde gerçekleştirilen bu sınırlı habercilik faaliyetinde, bölgedeki büyük yıkım görüntülendi. Kontrollü şekilde çekim yapan BBC muhabiri Lucy Williamson, İsrail’in Gazzelileri güneye sürgün etmeye hazırlandığını açıkça dile getirdi.

