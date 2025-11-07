07 Kasım 2025, Cuma

BBC Gazze'deki yıkımı görüntüledi! "Kontrollü habercilik" için gazeteciler Gazze'de
BBC Gazze’deki yıkımı görüntüledi! Kontrollü habercilik için gazeteciler Gazze’de

BBC Gazze'deki yıkımı görüntüledi! "Kontrollü habercilik" için gazeteciler Gazze'de

Giriş: 07.11.2025 14:58
İsrail, Gazze’ye ilk kez bir gazeteci grubunun girişine izin verdi. Soykırım askerlerinin kontrolünde gerçekleştirilen bu sınırlı habercilik faaliyetinde, bölgedeki büyük yıkım görüntülendi. Kontrollü şekilde çekim yapan BBC muhabiri Lucy Williamson, İsrail’in Gazzelileri güneye sürgün etmeye hazırlandığını açıkça dile getirdi.
