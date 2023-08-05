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Batı'da sokağa atılan insanlık dramı: Evsizler

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Giriş: 05.08.2023 10:17
Batılı ülkelerde evsizlik sorunu kronikleşiyor. Artan kira fiyatları ve hayat pahalılığı insanları sokağa mahkum ediyor. Mağazaların girişlerine, parklara veya metruk binalara sığınanların sayısı katlanıyor.
Batı’da sokağa atılan insanlık dramı: Evsizler
Batı'da sokağa atılan insanlık dramı: Evsizler
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