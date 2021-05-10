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Batı ülkeleri kadın imamla ne amaçlıyor? Kadın imam FETÖ projesi mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.05.2021 01:49
Güncelleme:10.05.2021 01:59
"İslam’ı modernize etme" söylemiyle yola çıkan Fransa başta olmak üzere birçok batı ülkesinde camilere kadın imamlar atanıyor. Peki, batı ülkeleri kadın imamlarla neyi amaçlıyor? Kadın imam FETÖ projesi mi? İşte bu konuya ilişkin A Haber’in dosya haberi…

"İslam'ı modernize etme" söylemiyle yola çıkan Fransa başta olmak üzere birçok batı ülkesinde camilere kadın imamlar atanıyor.

Peki, batı ülkeleri kadın imamlarla neyi amaçlıyor?

Kadın imam FETÖ projesi mi? İşte bu konuya ilişkin A Haber'in dosya haberi…


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