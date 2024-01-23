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Batı Şeria'da İsrail zulmünün izleri

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Giriş: 23.01.2024 15:48
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tulkerim Mülteci Kampı'nı bir kez daha hedefe aldı. Evleri ve dükkanları yıkan işgalci güç, altyapıyı da tahrip etti. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman İlhan Tanrıöver tahrip edilen Tulkerim sokaklarını görüntüledi.
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