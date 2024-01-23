Batı Şeria’da İsrail zulmünün izleri

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tulkerim Mülteci Kampı'nı bir kez daha hedefe aldı. Evleri ve dükkanları yıkan işgalci güç, altyapıyı da tahrip etti. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman İlhan Tanrıöver tahrip edilen Tulkerim sokaklarını görüntüledi.