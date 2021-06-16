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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şuşa ziyaretine damga vuran an! İlham Aliyev'den Başkan Erdoğan'a at hediyesi

DHA
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Giriş: 16.06.2021 09:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa'da at yarışı izledi. Erdoğan ve Aliyev, Şuşa Valiliğinin bahçesinde düzenlenen basın toplantısının ardından şehrin güneyindeki Cıdır Ovası'na gitti. Yıllarca Azerbaycanlıların at yarışı oyunlarına ev sahipliği yapan ovada, yöresel oyunlar ve müzik eşliğinde at yarışları izleyen liderlere, eşleri de eşlik etti. Gösterilerin sonunda Aliyev tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a at hediye edildi.
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