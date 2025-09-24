24 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Başkan Erdoğan'ın sözleri Times Meydanı'nda: The World is Bigger than Five
Başkan Erdoğan’ın sözleri Times Meydanı’nda: The World is Bigger than Five

Başkan Erdoğan'ın sözleri Times Meydanı'nda: The World is Bigger than Five

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.09.2025 07:05
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’nun gerçekleştirildiği New York’un merkezindeki cadde ve sokaklar ile Times Meydanı'ndaki led ekranlarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “The World is Bigger than Five” (Dünya 5’ten büyüktür) sözü yansıtıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’ın sözleri Times Meydanı’nda: The World is Bigger than Five
Talipleri sıraya girdi bile! İşte dünyanın en büyük ikinci...
Talipleri sıraya girdi bile! İşte dünyanın en büyük ikinci...
Kaybolan kartpostal 72 yıl sonra adrese ulaştı
Kaybolan kartpostal 72 yıl sonra adrese ulaştı
Sumud Filosu Saha Sorumlusu A Haber’de
Sumud Filosu Saha Sorumlusu A Haber'de
Başkan Erdoğan’ın sözleri Times Meydanı’nda
Başkan Erdoğan'ın sözleri Times Meydanı'nda
BM Genel Kurulu başladı, güvenlik önlemleri sıklaştırıldı
BM Genel Kurulu başladı, güvenlik önlemleri sıklaştırıldı
Trump ve Macron görüşmesinde Filistin anlaşmazlığı
Trump ve Macron görüşmesinde Filistin anlaşmazlığı
Kınama üzerine kınama ile ne kadar yetineceğiz?
“Kınama üzerine kınama ile ne kadar yetineceğiz?”
İklim değişikliği dolandırıcılık, BM savaşları çözmedi
“İklim değişikliği dolandırıcılık, BM savaşları çözmedi”
Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Gazze’ye 20 bin barış gücü göndermeye hazırız
“Gazze’ye 20 bin barış gücü göndermeye hazırız”
İran, İngiltere, Almanya ve Fransa New York’ta bir araya geldi
İran, İngiltere, Almanya ve Fransa New York’ta bir araya geldi
Dünya 5’ten büyüktür demeye devam edeceğiz
“Dünya 5’ten büyüktür demeye devam edeceğiz”
Daha Fazla Video Göster