24 Eylül 2025, Çarşamba
Başkan Erdoğan'ın sözleri Times Meydanı'nda: The World is Bigger than Five
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’nun gerçekleştirildiği New York’un merkezindeki cadde ve sokaklar ile Times Meydanı'ndaki led ekranlarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “The World is Bigger than Five” (Dünya 5’ten büyüktür) sözü yansıtıldı.