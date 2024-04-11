11 Nisan 2024, Perşembe
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Başkan Erdoğan'dan Hamas lideri Haniye'ye taziye telefonu! İşte o anlar...
İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda hareket halindeki bir aracı hedef alması sonucu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve 2 torunu hayatını kaybetti. Acı haber sonrası Başkan Erdoğan, Heniyye'ye üç çocuğu ve üç torununun İsrail saldırısında şehit olması nedeniyle başsağlığı dileklerini ileten Başkan Erdoğan, görüşmede, İsrail'in, işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti. İşte o anlar...