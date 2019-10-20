Başkan Erdoğan'a Lübnan'da sevgi gösterisi!

Lübnan'da halk hükümete karşı sokaklara döküldü. Binlerce kişi "Hesap sorma zamanı geldi" ve "Lübnan direniyor" sloganlarıyla hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor. Öte yandan bu akşam kayda geçen görüntüler ise dikkat çekti. Sokağa dökülen halk Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunarak, "Canımız kanımız sana feda olsun Erdoğan" diye slogan attı.