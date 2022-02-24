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Başkan Erdoğan güvenlik zirvesini toplayacak! Türkiye, Ukrayna - Rusya krizinde

A Haber
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Giriş: 24.02.2022 09:47
Son dakika haberi... Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından, güvenlik zirvesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Saat 11.00'deki toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katılacak. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akgün, "Türkiye an itibariyle yaptığı açıklamalar pozisyonuyla ne Rusya’dan ne de Ukrayna’dan vazgeçme durumunda. Zira ikisiyle de Türkiye’nin son derece gelişmiş karmaşık siyasi ekonomik savunma sanayiinde askeri alanda işbirlikleri söz konusu. Diplomasi tamamen devre dışı kaldı mı? Hayır tamamen devre dışı kalmadı bir aşamada yeniden devreye girecek Türkiye’nin de rolünü bu aşamada görecek. Rusya benim tahminim hedefleri neyse onlara maksimum ölçüde ulaştıktan sonra ancak diplomasiye yeniden kapısını açacak. An itibariyle Ukrayna krizinde diplomasi kapısı kapalı gibi gözüküyor." dedi.
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