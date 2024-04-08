Başkan Erdoğan Endonezya Seçilmiş Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile görüştü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Endonezya Seçilmiş Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Endonezya ikili ilişkileri ve küresel gelişmeler ele alındı.

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