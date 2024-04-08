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Başkan Erdoğan Endonezya Seçilmiş Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile görüştü!

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.04.2024 19:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Endonezya Seçilmiş Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Endonezya ikili ilişkileri ve küresel gelişmeler ele alındı.
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