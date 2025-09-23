23 Eylül 2025, Salı

Haberler Dünya Videoları Başkan Erdoğan BM’de: “Gün, Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür”
Başkan Erdoğan BM’de: Gün, Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür

Başkan Erdoğan BM’de: “Gün, Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür”

Giriş: 23.09.2025 19:33
Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’nda tarihi bir konuşma yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de yaşanan vahşete karşı dünyaya güçlü mesajlar verdi. Erdoğan, “Gazze’de yaşanan barbarlığa karşı sesini yükseltmeyen herkes bu vahşetin sorumluluğuna ortaktır” dedi. Tüm liderlere çağrıda bulunan Erdoğan, “Gün bugündür, gelin sizler de insanlık görevinizi yerine getirin” ifadelerini kullandı. İsrail’in “vadedilmiş topraklar safsatası” üzerinden insanlığın kazanımlarına saldırdığını belirten Erdoğan, “Gazze’de ateşkes bir an önce sağlanmalı, insani yardımların önü açılmalıdır” vurgusu yaptı. Dünyanın demokrasi ve adalet gibi değerleri rafa kaldırdığını söyleyen Erdoğan, “Halklarınız bu barbarlığa tepki gösterirken, sizler de cesaretinizi gösterin” diyerek uluslararası toplumu göreve çağırdı.
