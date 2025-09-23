23 Eylül 2025, Salı

Başkan Erdoğan BM'de dünyaya fotoğraflarla çağrı: "Gazze'de insanlık tarihinin en büyük vahşeti yaşanıyor"
Başkan Erdoğan BM’de dünyaya fotoğraflarla çağrı: Gazze’de insanlık tarihinin en büyük vahşeti yaşanıyor

Başkan Erdoğan BM’de dünyaya fotoğraflarla çağrı: “Gazze’de insanlık tarihinin en büyük vahşeti yaşanıyor”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2025 19:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’nda tarihi bir konuşma yaparak dünyaya fotoğraflarla çağrı yaptı. “Bu utanç manzarası Gazze'de 23 aydır her gün tekrar ediyor. Buna hangi vicdan dayanır, hangi vicdan buna sessiz kalabilir? Çocukların açlıktan, ilaçsızlıktan öldüğü bir dünyada huzur olur mu?” diyen Erdoğan, Gazze’de yaşanan vahşeti gözler önüne serdi. “Gazze’de çocuklar anestezi yapılmadan ampute ediliyor. Bu insanlığın dip noktasıdır. İnsanlık tarihi böyle bir vahşet görmemiştir” sözleriyle salondaki liderlere seslendi. Elinde leğenlerle su sırası bekleyen kadınların fotoğrafını gösteren Erdoğan, “2025 yılında böyle bir gaddarlığın makul bir sebebi olabilir mi?” diye sordu. “2,5 milyon Gazzeli her gün yerinden ediliyor, doktorlar öldürülüyor, hastaneler bombalanıyor. Henüz 2-3 yaşındaki elleri, kolları, bacakları olmayan masum yavrucuklar bugün Gazze’nin olağan fotoğrafı haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.
