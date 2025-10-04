Barselona’da İsrail protestosu: Binler sokaklara indi

İspanya’nın Barselona kentinde binlerce kişi, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na saldırısını protesto etti. "İsrail ile bağları koparalım" pankartlarıyla yürüyen göstericiler, hükümete Tel Aviv ile ilişkileri kesme çağrısı yaptı. Polis, liman yakınlarında yaşanan gerginlikte kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.

