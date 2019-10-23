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23.10.2019
Barış Pınarı harekat bölgesi Tel Abyad'da PKK/YPG'den alçak saldırı! Bölgeden ilk görüntüler |Video
Son dakika haberi: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde kalan Tel Abyad güneydoğusundaki Suluk'ta PKK/PYD-YPG bölücü terör örgütü bombalı araçlı saldırı gerçekleştirdi. İşte alçak saldırıdan ilk görüntüler...
Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk beldesinde patlayıcı yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.
Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk beldesinde patlayıcı yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.
BOMBA YÜKLÜ ARAÇ İNFİLAK ETTİ
Suriye - Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinin güneydoğusunda bulunan Suluk beldesinde bomba yüklü araç infilak etti. Patlamada 3 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.
Olay yerine gelen kurtarma ekipleri tarafından yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
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