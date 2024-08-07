Bangladeş’te Meclis feshedildi! Nobel ödüllü yeni başbakan geldi

Bangladeş'te yaklaşık üç haftadır süren hükümet karşıtı protestolar sonunda Başbakan Şeyh Hasina'nın istifa edip ülkeyi terk etmesinin ardından Parlamento feshedildi. Kurulan geçici hükümetin başına Nobel Barış Ödülü sahibi Muhammed Yunus getirildi. Sokaklarda tansiyon az da olsa düştü.

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