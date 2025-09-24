Bangkok caddesi bir anda çöktü! Yolun altında boru patladı, caddeyi yuttu

Bangkok'ta akıllara durgunluk veren bir çöküş yaşandı. Vajira Hastanesi önünde yolun altında patlayan bir boru koca bir caddeyi adeta yuttu. Çökme o kadar büyük ki; cadde şeritlere ayrıldı, elektrik hatları çöktü, araçlar ortada kaldı. Tıpkı bir felaket filminin sahnesi gibiydi. Yetkililer bölge halkına acil tahliye çağrısı yaptı.

