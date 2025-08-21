21 Ağustos 2025, Perşembe

Babacan yargıç Frank Caprio hayatını kaybetti! Kararlarıyla fenomen olmuştu
Babacan yargıç Frank Caprio hayatını kaybetti! Kararlarıyla fenomen olmuştu

Babacan yargıç Frank Caprio hayatını kaybetti! Kararlarıyla fenomen olmuştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2025 09:06
Dünya çapında milyonların sevgisini kazanan, "ABD'nin babacan yargıcı" olarak tanınan Frank Caprio 88 yaşında hayatını kaybetti. Mahkeme salonundaki videolarıyla gönüllere taht kuran ABD'li yargıç, verdiği kararlarla tüm dünyada ses getirdi. Yaklaşık 40 yıl görev yapan Caprio, televizyon programıyla küresel bir fenomene dönüştü.
