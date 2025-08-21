21 Ağustos 2025, Perşembe
Babacan yargıç Frank Caprio hayatını kaybetti! Kararlarıyla fenomen olmuştu
Dünya çapında milyonların sevgisini kazanan, "ABD'nin babacan yargıcı" olarak tanınan Frank Caprio 88 yaşında hayatını kaybetti. Mahkeme salonundaki videolarıyla gönüllere taht kuran ABD'li yargıç, verdiği kararlarla tüm dünyada ses getirdi. Yaklaşık 40 yıl görev yapan Caprio, televizyon programıyla küresel bir fenomene dönüştü.