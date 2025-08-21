Babacan yargıç Frank Caprio hayatını kaybetti! Kararlarıyla fenomen olmuştu

Dünya çapında milyonların sevgisini kazanan, "ABD'nin babacan yargıcı" olarak tanınan Frank Caprio 88 yaşında hayatını kaybetti. Mahkeme salonundaki videolarıyla gönüllere taht kuran ABD'li yargıç, verdiği kararlarla tüm dünyada ses getirdi. Yaklaşık 40 yıl görev yapan Caprio, televizyon programıyla küresel bir fenomene dönüştü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN