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25.11.2019
Azez’de PKK-YPG'den bombalı kalleş saldırı!
Suriye’nin Azez ilçesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralananların hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.
Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen ilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçe merkezinde öğle saatlerinde terör örgütü PKK/PYD tarafından bomba yüklü araç infilak ettirildi.
Patlamada en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yaralananların hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.
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