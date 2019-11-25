25 Kasım 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
25.11.2019

Azez’de PKK-YPG'den bombalı kalleş saldırı!

Suriye’nin Azez ilçesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralananların hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen ilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçe merkezinde öğle saatlerinde terör örgütü PKK/PYD tarafından bomba yüklü araç infilak ettirildi.

Patlamada en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaralananların hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

PKK-YPG'den bombalı kalleş saldırı!
PKK-YPG'den bombalı kalleş saldırı!
Yerleşim merkezine uçak düştü: 23 ölü
Yerleşim merkezine uçak düştü: 23 ölü
Savaş uçağının alev aldı pilotlar son anda kurtuldu
Savaş uçağının alev aldı pilotlar son anda kurtuldu
İngilizler paylaştı! Uçan askerler geliyor
İngilizler paylaştı! Uçan askerler geliyor
Canlı yayında Amerikalı gazeteciye saldırdı
Canlı yayında Amerikalı gazeteciye saldırdı
Gözaltındaki şüpheli polise silah çekti
Gözaltındaki şüpheli polise silah çekti
Basra'da güvenlik güçlerine el bombalı saldırı
Basra'da güvenlik güçlerine el bombalı saldırı
YPG/PKK bombalı araçla saldırdı
YPG/PKK bombalı araçla saldırdı
Norveç'te İslam karşıtı gösterilere Filistinli genç damga vurdu!
Norveç'te İslam karşıtı gösterilere Filistinli genç damga vurdu!
Osmanlı'yı karalayan skandal dizi başladı!
Osmanlı'yı karalayan skandal dizi başladı!
İçerisinde 134 yolcu bulunan THY uçağı pistten çıktı
İçerisinde 134 yolcu bulunan THY uçağı pistten çıktı
Harvard'da İsrail büyükelçisine protesto!
Harvard'da İsrail büyükelçisine protesto!
Daha Fazla Video Göster