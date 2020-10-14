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Azerbaycan'ın kurtardığı Cebrayıl'dan görüntüler paylaşıldı

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Giriş: 14.10.2020 23:57
Güncelleme:15.10.2020 00:20
Azerbaycan geçtiğimiz günlerden Cebrayıl kentini işgalci Ermenistan'dan kurtarmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Cebrayıl kentinden yeni görüntüleri yayınladı.

Azerbaycan topraklarındaki işgale karşı büyük direniş devam ederken, Cebrayıl kendi de kurtarılan vatan toprakları arasına girdi. Azerbaycan Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan bayrağının dikildiği Cebrayıl'ın yeni görüntülerini paylaştı.

AZERBAYCAN YOLUNA DEVAM EDİYOR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev geçtiğimiz günlerde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Hadrut kasabasının yanı sıra Çaylı, Yukarı Güzlek, Gorazıllı, Kışlak, Karacalı, Efendiler, Süleymanlı ve Sur köylerinin kurtarıldığını açıklamıştı.

Türkiye'nin desteğini alan Azerbaycan, işgalci Ermenistan'dan topraklarını almaya devam ediyor.

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