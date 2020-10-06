Azerbaycan yeni görüntüleri paylaştı! İşte ele geçirilen Ermeni tankları

SON DAKİKA HABERİ... Azerbaycan'ın, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı askeri harekatta birçok yer kurtarılırken Ermeni ordusu tarihi bir hezimet yaşıyor.

Azerbaycan'ın, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı askeri harekatta birçok yer kurtarılırken Ermeni ordusu tarihi bir hezimet yaşıyor.

Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlere ait çok sayıda tankı ele geçirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ele geçirilen tanklara ait görüntüleri paylaştı.