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Azerbaycan yeni görüntüleri paylaştı! İşte ele geçirilen Ermeni tankları

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Giriş: 06.10.2020 18:50
Güncelleme:06.10.2020 18:59
SON DAKİKA HABERİ... Azerbaycan'ın, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı askeri harekatta birçok yer kurtarılırken Ermeni ordusu tarihi bir hezimet yaşıyor.

Azerbaycan'ın, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı askeri harekatta birçok yer kurtarılırken Ermeni ordusu tarihi bir hezimet yaşıyor.

Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlere ait çok sayıda tankı ele geçirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ele geçirilen tanklara ait görüntüleri paylaştı.

Azerbaycan Ordusu mu daha güçlü? Ermenistan Ordusu mu daha güçlü? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın yorumladı AZERBAYCAN ORDUSU MU DAHA GÜÇLÜ? ERMENİSTAN ORDUSU MU DAHA GÜÇLÜ? PROF. DR. MESUT HAKKI CAŞIN YORUMLADI

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