ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yıllardır süren savaş geriliminin sona ermesi için iki ülke liderini Beyaz Saray'da ağırlayarak Aliyev ve Paşinyan arasında barış anlaşmasının imzalandığını duyurdu. Trump, Azerbaycan'ın Nahcivan'a erişimi sağlayacağını belirtirken ABD'nin Bakü yönetimine uygulanan yaptırımları kaldıracağını müjdeledi. Trump açıklamalarının devamında Kafkasya'da savaşa tamamen bitirdiklerini ifade ederken Rusya Devlet Başkanı Putin ile popüler bir şehirde yakın zamanda görüşeceklerini belirtti.