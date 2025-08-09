09 Ağustos 2025, Cumartesi

Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşması imzalandı

Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşması imzalandı

Giriş: 09.08.2025 00:10
ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yıllardır süren savaş geriliminin sona ermesi için iki ülke liderini Beyaz Saray'da ağırlayarak Aliyev ve Paşinyan arasında barış anlaşmasının imzalandığını duyurdu. Trump, Azerbaycan'ın Nahcivan'a erişimi sağlayacağını belirtirken ABD'nin Bakü yönetimine uygulanan yaptırımları kaldıracağını müjdeledi. Trump açıklamalarının devamında Kafkasya'da savaşa tamamen bitirdiklerini ifade ederken Rusya Devlet Başkanı Putin ile popüler bir şehirde yakın zamanda görüşeceklerini belirtti.
Daha Fazla Video Göster