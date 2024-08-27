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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in eski koruması Türkiye'de ölü bulundu! Kesin ölüm sebebi henüz belirlenemedi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in eski koruması Türkiye'de ölü bulundu! Kesin ölüm sebebi henüz belirlenemedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.08.2024 19:22
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan vatandaşı 50 yaşındaki Mahir Mammadov, eşi Kemale Mammadov ve oğlu ile birlikte 3 gün önce tatil için Kuşadası'na geldi. Mammadov ve ailesi bu sabah kahvaltı yaptıktan sonra dinlenmek için odaya çıktı. Bir süre sonra dolaşmak için kent merkezine giden anne Kemale Mammadov ve oğlu, döndüklerinde Mahir Mammadov'u yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine otele 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde, Mahir Mammadov'un hayatını kaybettiği belirlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir dönem yakın korumalığını da yapan Mahir Mammadov'un kesin ölüm nedeni, İzmir Adli Tıp Morgu'nda yapılacak otopsiden sonra belli olacak.
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