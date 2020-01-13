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13.01.2020

Avusturya'da İslam karşıtı koalisyondan skandal başörtüsü yasağı |Video

Avusturya'da İslam düşmanlığı bitmek bilmiyor. Yeni kurulan koalisyonun entegrasyon bakanı, başörtüsü yasağı getireceklerini duyurdu. Skandal karar, büyük tepki çekti.

Avusturya'da İslam düşmalığına bir yenisi daha eklendi. Yeni koalisyon, başörtüsünü yasaklama kararı aldı.

Avrupa'ya kök salan İslam karşıtlığının son adresi Avusturya oldu.

BAŞÖRTÜYÜ YASAKLAYACAKLARINI DUYURDULAR

Başbakan Sebastian Kurz'un, entegrasyon bakanı olarak görevlendirdiği Suzan Rab, skandal bir açıklamaya imza attı.

Başörtüyü yasaklayacaklarını duyurdu.

Müslüman karşıtı adımlarıyla bilinen Avusturyalı bakan, görevdeyken ilk gerçekleştireceği icraatının başörtüsü yasağı olacağını açıkladı.

Bakanlığa atandığı anda İslam inancını hedef tahtasına koyan Suzan Rab'a, Avusturya'da yaşayan Müslümanlar büyük tepki gösterdi.

Başbakan Kurz, daha önce de devlet memurlarına başörtü yasağı getirilmesi önerisiyle gündeme gelmişti.

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