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Avrupa'nın kader haftası

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.07.2024 16:34
Avrupa Parlamentosu kritik seçimlerin ardından yeni başkanını seçti. Roberta Metsola, bir dönem daha görev yapmak üzere yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.
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Avrupa’nın kader haftası
Avrupa'nın kader haftası
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