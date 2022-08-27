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Avrupa'da sağlık sistemi talebe yanıt vermiyor

A Haber
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Giriş: 27.08.2022 08:41
Avrupa ülkelerinin sağlık sistemi çok uzun süredir tartışma konusu. İimdi onlara bir yenisi daha eklendi. Fransa'da bakıma muhtaç engelli çocuklara ve yaşlılara bakım hizmeti verilemiyor. Fransa'da sosyal devlet hizmeti alamayan Türkler de, rotasını Türkiye'ye çevirdi. A Haber muhabiri Ömer Aydın'ın özel haberi...
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