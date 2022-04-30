Avrupa’da lider sıkıntısı...

Son 10 yılda küresel ölçekli sorunlar giderek artarken, Avrupa ülkelerinin bu problemlere karşı politika üretmekte güçlük çektiği görülüyor. 2009 ekonomik krizi ile başlayan ve terörizmin yükselmesiyle devam eden sancılı dönem Pandemi ve Rusya Ukrayna savaşı ile üst seviyeye çıktı. Avrupa ülkeleri bu sorunlara yönelik strateji üretme noktasında hem iç politikada hem de uluslararası arenada sıkça eleştiriliyor. Peki yaşanan bu problemlerin bir sebebi olarak "lider eksikliği" görülebilir mi